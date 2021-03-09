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Песков на фоне обсуждения COVID-паспортов предложил заняться ковидной дипломатией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно о том, что российские власти сменили свое скептическое отношение к введению "ковидных паспортов" на фоне введения подобных документов в Китае и активной дискуссии на этот счет в ЕС.

"Что касается сертификатов, то, вы знаете, что у нас пока возобладал скептический подход. Этот вопрос рассматривался, и, вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею", - напомнил представитель Кремля.

Комментируя дискуссии о введении "ковидных паспортов" за рубежом, Песков заметил, что "пока ни у кого нет окончательного понимания, будут ли они как-то унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми".

При этом он подчеркнул, что подобные дискуссии - это "повод для активизации ковидной дипломатии".

"Конечно, наш МИД и другие ведомства, наверняка, будут в контакте с нашими визави, чтобы активно обсуждать эти вопросы", - добавил Песков.

Дмитрий Песков коронавирус

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