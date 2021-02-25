Госдеп призвал ВС Армении не вмешиваться в политику

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от того, чтобы вмешиваться в политику, сообщил на брифинге в четверг представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых эскалационных и насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах - вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - заявил Прайс.

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