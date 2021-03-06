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Блинкен в беседе с Пашиняном поддержал развитие демократии в Армении

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов в Армении, говорится в распространенном сообщении американского Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул важность уважения верховенства закона и демократических институтов и выразил неизменную поддержку развитию демократических процессов и институтов в Армении", - отметил госдеп.

Стороны в ходе беседы также отметили важность двустороннего партнерства США и Армении. Блинкен в свою очередь приветствовал "усилия по достижению прочного политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта на благо народов региона".

Накануне пресс-служба армянского кабмина сообщила, что в ходе беседы Пашинян "высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль Соединенных Штатов в Минской группе ОБСЕ".

США Армения Энтони Блинкен Никол Пашинян

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