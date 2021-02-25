"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Самолет "Боинг-737", выполняющий чартерный рейс из Антальи в Екатеринбург, не смог своевременно вылететь из-за неисправности, пассажиры пожаловались на запах гари.

"Самолет не смог вылететь своевременно. Пассажиры, находившиеся на борту, были высажены. После запуска двигателей самолет вернулся на перрон", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, вылет лайнера был отложен из-за технической неисправности, выявленной при подготовке к взлету.

В свою очередь очевидцы из числа пассажиров сообщили "Интерфаксу", что после запуска двигателей в салоне стал ощущаться запах гари, на это обратили внимание пассажиры и бортпроводники.

Самолет осматривают технические службы аэропорта Антальи, решается вопрос о замене воздушного судна.