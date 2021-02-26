Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщило правительство страны.

К настоящему времени во Вьетнаме было разрешено использовании только вакцины AstraZeneca.

Как ранее сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, Вьетнам продолжает переговоры с Россией о поставке 60 млн доз "Спутника V ".

Власти страны ведут также переговоры с компанией Pfizer о поставке в 2022 году 30 миллионов доз вакцины.

В докладе центральному правительству в среду о поставках вакцины против COVID-19 глава Минздрава заявил, что Вьетнам должен получить около 30 миллионов доз через механизм COVAX, и министерство прилагает усилия, чтобы они поступили в течение нынешнего года.

Кроме того, Минздрав рассчитывает в текущем году по прямому соглашению с AstraZeneca получить около 30 млн доз вакцины.

Ранее на заседании правительства представитель министерства здравоохранения заявил, что Вьетнам ведет переговоры с Россией о получении лицензионных прав на производство "Спутника V" во Вьетнаме.