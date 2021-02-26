Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участок в лесу Амазонии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Участки тропических лесов Амазонии незаконно продаются на Facebook, сообщает BBC news.

Охраняемые районы включают национальные леса и земли, закрепленные за коренными народами. Некоторые из участков, продающихся на Facebook, имеют размер до 1000 футбольных полей. Соцсеть заявила, что "готова работать с местными властями", но указала, что не будет предпринимать самостоятельных действий, чтобы остановить торговлю. Продавцы участков утверждают, что правительство страны не желает останавливать продажи.

Любой желающий может найти незаконно продаваемые участки, набрав "лес", "родные джунгли" и "древесина" на Facebook Marketplace, а также выбрав один из районов Амазонки в качестве местоположения. Некоторые из списков содержат спутниковые снимки и координаты GPS. Продавцы открыто признают, что они не имеют права собственности на землю.

BBC news организовала встречу между четырьмя продавцами и тайным агентом, выдававшим себя за адвоката, якобы представлявшим интересы богатых инвесторов. Один человек, которого звали Альвим Соуза Алвес, пытался продать участок в местном заповеднике Уру-Эу-Вау-Вау примерно за 16 400 фунтов стерлингов в местной валюте. Это дом для сообщества из более чем 200 индейцев Уру-Эу-Вау-Вау. По меньшей мере еще пять групп индейцев, не имеющих никаких контактов с внешним миром, также живут на этой территории. Но на встрече Алвес заявил: "Там нет никаких индейцев. От того места, где находится моя земля, они находятся в 50 км".

Еще одним фактором, стимулирующим нелегальный рынок продажи лесной земли, является ожидание амнистии. Общепринятая стратегия состоит в том, чтобы вырубить леса, а затем просить правительство отменить охраняемый статус территории на том основании, что она больше не служит своей первоначальной цели. Затем продавцы земли могут официально выкупить участки у правительства, тем самым легализуя свои притязания.

Федеральный прокурор Рафаэль Бевилакия заявил, что при нынешнем правительстве ситуация ухудшилась. Он добавил: "Исполнительная власть играет против нас. Это обескураживает."

Со своей стороны, соцсеть Facebook заявила, что сама не в состоянии определить, какие объявления о продаже незаконны. Вопрос о прекращении продаж земель лесов Амазонии остается открытым.