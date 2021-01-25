Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Изменение климата заставило банки отказаться от сделок по экспорту нефти из Эквадора

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Несколько крупнейших европейских банков решили прекратить предоставлять торговые услуги, связанные с экспортом нефти из эквадорской части Амазонии, что связано с растущим вниманием мирового банковского сектора к проблемам изменения климата. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Швейцарский Credit Suisse Group и нидерландский ING Groep сообщили, что прекращают осуществлять новые транзакции, связанные с экспортом нефти из региона, сославшись на опасения, касающиеся окружающей среды и коренного населения.

Французский BNP Paribas, крупнейший банк в еврозоне, сообщил в декабре, что незамедлительно исключит из списка своих торговых операций сделки, касающиеся экспорта нефти из региона Эсмеральдас в Эквадоре в рамках новой политики финансирования экологических проектов.

Эквадор не входит в список крупнейших в мире нефтепроизводителей, однако экспорт нефти является одним из ключевых элементов экономики страны.

Credit Suisse сообщил в декабре, что объем его кредитования нефтегазовой отрасли упал до $6,9 млрд в третьем квартале 2020 года с $7,7 млрд в первом квартале.

"Оценка рисков финансирования того или иного проекта для экологии и изменения климата становится одной из ключевых юридических норм для банковского сектора", - говорит адвокат компании Twenty Essex Моника Фериа-Тинта, которую цитирует WSJ.

На фоне роста этих рисков все больше европейских инвесторов отказываются от вложений в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива.

"Мы отказались от всех ведущих нефтепроизводителей, поскольку их деятельность является не только основным источником выброса парниковых газов, но также может приводить к разрушительным разливам и другим негативным последствиям для общества и окружающей среды", - говорит директор по инвестициям датского пенсионного фонда AkademikerPension Андерс Шельде.

Банки также сталкиваются с давлением со стороны защитников окружающей среды и коренных жителей эквадорской части Амазонии, призывающих их сократить вовлеченность в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива. Так, неправительственные организации Stand.earth и Amazon Watch в прошлом году опубликовали доклад, в котором раскритиковали банки, включая ING, Credit Suisse и BNP Paribas, за финансирование нефтяных проектов в регионе.

Банки и страховые компании также сокращают вовлеченность в проекты по добыче нефти в Арктике. В январе Axis Capital Holdings по примеру двух других страховщиков - AXA SA и Swiss Re - пообещала прекратить страховать новые нефтегазовые проекты в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.

Шесть крупнейших американских банков - Citigroup Inc., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. - также сообщили, что прекратят финансирование новых проектов бурения и разведки в Арктике.

Эквадор Амазония Credit Suisse ING Groep BNP Paribas Арктика

Новости по теме

Новости

Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

В Стамбуле неизвестный с ножом ранил троих россиян

Москва объявила о начале работы экспертов РФ и США над продлением ДСНВ

Си Цзиньпин заявил о худшем кризисе мировой экономики после Второй мировой

Си Цзиньпин заявил о худшем кризисе мировой экономики после Второй мировой

Институт Пастера прекратил совместную с Merck&Co разработку COVID-вакцины

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

В Мадриде ужесточили комендантский час и запретили ходить в гости

В Мадриде ужесточили комендантский час и запретили ходить в гости
Пандемия коронавируса

В ряде регионов Италии призвали подумать о применении "Спутника V"

СМИ сообщили о пострадавших в стычке на границе Индии и Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');