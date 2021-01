Изменение климата заставило банки отказаться от сделок по экспорту нефти из Эквадора

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Несколько крупнейших европейских банков решили прекратить предоставлять торговые услуги, связанные с экспортом нефти из эквадорской части Амазонии, что связано с растущим вниманием мирового банковского сектора к проблемам изменения климата. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Швейцарский Credit Suisse Group и нидерландский ING Groep сообщили, что прекращают осуществлять новые транзакции, связанные с экспортом нефти из региона, сославшись на опасения, касающиеся окружающей среды и коренного населения.

Французский BNP Paribas, крупнейший банк в еврозоне, сообщил в декабре, что незамедлительно исключит из списка своих торговых операций сделки, касающиеся экспорта нефти из региона Эсмеральдас в Эквадоре в рамках новой политики финансирования экологических проектов.

Эквадор не входит в список крупнейших в мире нефтепроизводителей, однако экспорт нефти является одним из ключевых элементов экономики страны.

Credit Suisse сообщил в декабре, что объем его кредитования нефтегазовой отрасли упал до $6,9 млрд в третьем квартале 2020 года с $7,7 млрд в первом квартале.

"Оценка рисков финансирования того или иного проекта для экологии и изменения климата становится одной из ключевых юридических норм для банковского сектора", - говорит адвокат компании Twenty Essex Моника Фериа-Тинта, которую цитирует WSJ.

На фоне роста этих рисков все больше европейских инвесторов отказываются от вложений в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива.

"Мы отказались от всех ведущих нефтепроизводителей, поскольку их деятельность является не только основным источником выброса парниковых газов, но также может приводить к разрушительным разливам и другим негативным последствиям для общества и окружающей среды", - говорит директор по инвестициям датского пенсионного фонда AkademikerPension Андерс Шельде.

Банки также сталкиваются с давлением со стороны защитников окружающей среды и коренных жителей эквадорской части Амазонии, призывающих их сократить вовлеченность в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива. Так, неправительственные организации Stand.earth и Amazon Watch в прошлом году опубликовали доклад, в котором раскритиковали банки, включая ING, Credit Suisse и BNP Paribas, за финансирование нефтяных проектов в регионе.

Банки и страховые компании также сокращают вовлеченность в проекты по добыче нефти в Арктике. В январе Axis Capital Holdings по примеру двух других страховщиков - AXA SA и Swiss Re - пообещала прекратить страховать новые нефтегазовые проекты в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.

Шесть крупнейших американских банков - Citigroup Inc., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. - также сообщили, что прекратят финансирование новых проектов бурения и разведки в Арктике.