Facebook будет бороться с незаконной продажей лесов Амазонии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook заявила, что начнет пресекать незаконную продажу охраняемых территорий тропических лесов Амазонии на своем сайте, передает BBC News.

Цифровой гигант изменил свою политику после расследования BBC News.

Новые меры будут применяться только к природоохранным районам Амазонки. Руководство соцсети заявило, что не будет раскрывать, как планирует находить незаконную рекламу, но будет "стремиться выявлять и блокировать новые объявления" о продаже участков охраняемых районов тропических лесов Амазонки.

В феврале этого года BBC News заявил, что участки тропических лесов Амазонии незаконно продаются на Facebook Marketplace. Охраняемые районы включают национальные леса и земли, закрепленные за коренными народами. Некоторые из участков, продающихся на Facebook, имеют размер до 1000 футбольных полей. Тогда соцсеть заявила, что "готова работать с местными властями", но указала, что не будет предпринимать самостоятельных действий, чтобы остановить торговлю. BBC News организовала встречу между четырьмя продавцами и тайным агентом, выдававшим себя за адвоката, якобы представлявшим интересы богатых инвесторов. Один человек, которого звали Альвим Соуза Алвес, пытался продать участок в местном заповеднике Уру-Эу-Вау-Вау, который является домом для более чем 200 индейцев.