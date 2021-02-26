Додон сравнил президента Молдавии Санду с "фюрером"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон обвинил президента страны Майю Санду в узурпации власти и сравнил ее с "фюрером".

Он заявил об этом в пятницу в ходе своей еженедельной передачи "Президент Игорь Додон отвечает", которую продолжает вести в социальных сетях.

"Мы видим, что Майя Санду открыто нарушает Конституцию, решения Конституционного суда. Имеет место настоящая узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер - моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер", - сказал Додон.

Он выразил недоумение по поводу того, что "посол ЕС, посол США и другие западные дипломаты не реагируют на нарушение Конституции со стороны Майи Санду".

"Представляете, что было бы, если бы я, будучи президентом, не подчинился бы решению Конституционного суда?! Какой бы стоял вой! А сейчас все признают, что Конституция нарушена и власть узурпирована, но эти дипломаты набрали в рот воды и спрятали голову в песок", - сказал экс-президент.

В то же время, он призвал всех дипломатов не допускать вмешательство во внутренние дела Молдавии.

"Я не приемлю такого вмешательства - ни с запада, ни с востока. Не должны нам указывать, что делать, ни посол ЕС, ни посол США, ни посол России. Это недопустимо", - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопросы, он опроверг утверждения о том, что является пророссийским политиком.

"Я не пророссийский политик. Я промолдавский политик, Pro-Moldova, я всегда защищаю интересы Молдавии", - сказал Додон.

В пятницу президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра, а намерена добиваться досрочных парламентских выборов. Она дала понять, что не намерена выполнять решение Конституционного суда, чтобы выдвинуть кандидата на пост премьер-министра после консультации с парламентскими фракциями.

На этой неделе Конституционный суд признал, что в Молдавии законно сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 (из 101) депутата парламента. Согласно решению КС, в этом случае президент обязан назначить кандидата на пост премьера, предложенного парламентским большинством. Суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть эту ситуацию, исходя из положений законодательства.

Согласно закону, глава государства обязана выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Однако, в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае его несогласия с позицией парламентского большинства.

Согласно Основному закону, депутаты могут инициировать процедуру импичмента в отношении президента. Для этого за отстранение президента должно проголосовать конституционное большинство (67 из 101). После этого необходимо в течение 30 дней организовать всенародный референдум. Для принятия решения необходимо, чтобы за отстранение президента проголосовало больше граждан, чем за его избрание. На выборах 15 ноября 2020 года Майя Санду получила почти миллион голосов избирателей – самый лучший результат за все время проведения президентских и парламентских выборов в Молдавии.