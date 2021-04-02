МИД Молдавии заинтересовала съемка Додона в интерьерах посольства в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии потребовало объяснений от посольства республики в Москве в связи с передачей Игоря Додона, которая была записана в диппредставительстве и размещена экс-президентом в пятницу в соцсетях.

"Сегодня мы снимаем следующий выпуск программы "Президент Игорь Додон отвечает" в Москве. Как вы знаете, я нахожусь с рабочим визитом в Российской Федерации. (...) Так что сегодня в Москве в посольстве Молдавии в России поговорим об актуальных темах этой недели", - сказал Додон, после чего сделал ряд политических заявлений с жесткой критикой в адрес президента Майи Санду.

В МИД Молдавии на это заявили, что министерство "приняло к сведению видео, размещенное в соцсетях, и запросило объяснения у нашего диппредставительства в Москве".

"Как известно, дипломатическая служба находится вне политики", - напомнили в ведомстве и сообщили, что передач Додона вызвала возражения гражданских активистов, дипломатов и журналистов, которые усмотрели в этих действиях вмешательство посольства в политику.

Додон в соцсетях опубликовал посты о своей "двухдневной рабочей поездке" в Москву, выложил фотографии с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком и с вице-спикером Госдумы Петром Толстым. По его словам, он обсуждал в Москвае "весь спектр двусторонних отношений", в том числе в торговле, а также борьбу с пандемией. Додон подчеркивал, что через своих собеседников он благодарил российскую сторону за безвозмездные поставки медицинских изделий и вакцин от коронавируса.

Владимир Головатюк был назначен послом Молдавии в России в декабре прошлого года. Указ об этом подписал Игорь Додон, который к тому времени уже проиграл президентские выборы, но еще не передал президентские полномочия Майе Санду.