Участники шествия в поддержку лидера оппозиции Грузии вернулись митинговать к парламенту

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции провели акцию протеста у здания Госканцелярии, которое оцеплено кордоном полицейских, и вернулись на площадь перед парламентом в Тбилиси для продолжения акции.

Возле здания Госканцелярии, оппозиционеры прокричали в адрес членов правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили - "Рабы, рабы" и, призвав полицейских не подчиняться "преступным" приказам, вновь направились к зданию парламента, где продолжатся выступления лидеров оппозиции.

Требования оппозиционеров - освобождение из заключения председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии и назначения новых парламентских выборов.

Во вторник утром Мелия был задержан в офисе своей партии на основании решения суда. Он обвиняется в организации и участии в групповом насилии 20 июня 2019 года, когда несколько сот радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в здание парламента.

Арест Мелии вызвал резкую критику действующих властей Грузии со стороны США, Евросоюза и других государств.