Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Участники шествия в поддержку лидера оппозиции Грузии вернулись митинговать к парламенту

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции провели акцию протеста у здания Госканцелярии, которое оцеплено кордоном полицейских, и вернулись на площадь перед парламентом в Тбилиси для продолжения акции.

Возле здания Госканцелярии, оппозиционеры прокричали в адрес членов правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили - "Рабы, рабы" и, призвав полицейских не подчиняться "преступным" приказам, вновь направились к зданию парламента, где продолжатся выступления лидеров оппозиции.

Требования оппозиционеров - освобождение из заключения председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии и назначения новых парламентских выборов.

Во вторник утром Мелия был задержан в офисе своей партии на основании решения суда. Он обвиняется в организации и участии в групповом насилии 20 июня 2019 года, когда несколько сот радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в здание парламента.

Арест Мелии вызвал резкую критику действующих властей Грузии со стороны США, Евросоюза и других государств.

Грузия Тбилиси

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');