Air India возобновила регулярные рейсы из Дели в Москву

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air India возобновила регулярные рейсы Дели - Москва, сообщили в воскресенье в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

Рейсы будут выполняться раз в неделю через терминал D на узкофюзеляжных Airbus A320neo.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Дели, прерванное прошлой весной из-за пандемии COVID-19, российское правительство разрешило возобновить с 27 января. С 12 февраля полеты по этому направлению перезапустил "Аэрофлот" с частотой два раза в неделю.