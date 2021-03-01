Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает участие в президентских выборах в будущем.

"Я, возможно, решу, что должен победить их (демократов - ИФ) в третий раз", - сказал он на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде.

Экс-президент отметил, что республиканцы вполне могут победить на промежуточных выборах, а затем - на президентских выборах 2024 года.

Трамп стал президентом по итогам выборов 2016 года. В 2020 году он не добился переизбрания, однако до сих пор считает, что на самом деле выиграл. По мнению бывшего президента, демократы организовали массовые нарушения на избирательных участках, и только поэтому победителем голосования стал Джо Байден.

В конце выступления Трамп снова намекнул, что всерьёз рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году.

"Мы вернём себе большинство в сенате и в палате представителей. А затем наступит момент триумфа: в Белом доме снова будет президент-республиканец. Как вы думаете, кто это будет? Кто же?", - спросил он участников конференции.

Трамп подчеркнул, что теперь республиканцам нужно жестко бороться за власть. "На кону - борьбе за Америку в том виде, в котором мы ее знаем", - считает бывший президент.

"Нам будет непросто, но в итоге мы победим", - пообещал Трамп.