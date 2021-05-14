СМИ узнали о планах Трампа возобновить митинги в июне

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников в следующем месяце, сообщает New York Post со ссылкой на осведомленный источник.

Даты и места проведения пока не объявлены. По данным собеседника издания, команда бывшего президента сейчас выбирает места для проведения нескольких мероприятий в июне.

Ожидается также, что митинг состоится в связи с праздником 4 июля.

Издание напоминает, что Трамп не выступал на митингах с 6 января. Тогда он вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Позднее сторонники тогдашнего президента прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли.

Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году.