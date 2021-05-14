Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:06Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

СМИ узнали о планах Трампа возобновить митинги в июне

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников в следующем месяце, сообщает New York Post со ссылкой на осведомленный источник.

Даты и места проведения пока не объявлены. По данным собеседника издания, команда бывшего президента сейчас выбирает места для проведения нескольких мероприятий в июне.

Ожидается также, что митинг состоится в связи с праздником 4 июля.

Издание напоминает, что Трамп не выступал на митингах с 6 января. Тогда он вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Позднее сторонники тогдашнего президента прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли.

Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцинация спасла жизни более 11 тысяч пожилых людей в Англии

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

ХАМАС возобновил удары по югу Израиля в ответ на обстрел Газы

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Медведчука проверят на причастность к финансированию терроризма

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');