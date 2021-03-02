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Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден и Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе виртуальной встречи договорились сотрудничать в области миграции и продвижения совместных усилий по содействию взаимному и региональному развитию, говорится в совместной декларации сторон по итогам переговоров.

В ней отмечается, что оба лидера "признали значительный вклад мигрантов" в экономическое развитие, культурное разнообразие и "заявили о своей приверженности иммиграционной политике, признающей достоинство мигрантов", а также "безопасную и регулярную миграцию".

"Они договорились сотрудничать в совместных усилиях по устранению коренных причин региональной миграции, совершенствованию управления миграцией и разработке правовых путей миграции", - говорится в документе, распространенном Белым домом.

В нем отмечается, что президенты поручили соответствующим ведомствам двух стран взаимодействовать в сфере борьбы с коррупцией, транснациональной контрабандой.

Оба президента подтвердили важность тесного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, особенно в областях, связанных с экономическим сотрудничеством и сотрудничеством в области здравоохранения, говорится в декларации.

Лидеры двух стран подтвердили свою общую приверженность Соглашению между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), следует из декларации.

Мексика США Джо Байден. Андрес Мануэль Лопес Обрадор коронавирус COVID-19

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