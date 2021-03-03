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Законодатели США вновь заинтересовались финансовой отчетностью Трампа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США переиздал повестку с требованием предоставить налоговые и финансовые документы Дональда Трампа во избежание "конфликта интересов" будущих президентов, сообщают американские СМИ со ссылками на выпущенный во вторник меморандум комитета.

Аналогичная повестка была выдана в 2019 году, но срок ее действия истек в январе.

Председатель комитета Кэролин Мэлони объяснила коллегам решение о переоформлении повестки тем, что из-за длительных судебных разбирательств комитету было "отказано в ключевой информации, необходимой для принятия законодательных мер". Она сказала, что потребность в этом материале "остается такой же насущной сейчас, как и тогда" в 2019 году.

Трамп, в отличие от других президентов, отказался обнародовать свои налоговые декларации и другие документы, которые могли бы предоставить подробную информацию о его состоянии и деятельности семейной компании Trump Organization.

Ранее бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн заявил в Конгрессе, что Трамп манипулировал финансовой отчетностью в период с 2011 по 2013 год, чтобы снизить свои налоги на недвижимость.

США Дональд Трамп

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