Представитель РФ встретился с членами переходного руководства Ливии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев встретился в Триполи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и премьер-министром Абдельхамидом Дбейбой, сообщает в среду российский МИД.

Уточняется, что встреча прошла 2 марта.

"В ходе состоявшихся бесед обсуждалась складывающаяся ситуация в ливийском урегулировании в свете усилий по формированию Правительства национального единства", - говорится в сообщении.

"В контексте обмена мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-ливийских связей был подтвержден обоюдный настрой на возобновление и расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества по мере обеспечения необходимых условий безопасности на территории Ливии", - проинформировали в МИД РФ.

8 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с недавно избранными в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства этой страны Абдельхамидом Дбейбой.