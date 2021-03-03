Представитель РФ встретился с членами переходного руководства Ливии
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев встретился в Триполи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и премьер-министром Абдельхамидом Дбейбой, сообщает в среду российский МИД.
Уточняется, что встреча прошла 2 марта.
"В ходе состоявшихся бесед обсуждалась складывающаяся ситуация в ливийском урегулировании в свете усилий по формированию Правительства национального единства", - говорится в сообщении.
"В контексте обмена мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-ливийских связей был подтвержден обоюдный настрой на возобновление и расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества по мере обеспечения необходимых условий безопасности на территории Ливии", - проинформировали в МИД РФ.
8 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с недавно избранными в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства этой страны Абдельхамидом Дбейбой.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.