Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - США при президенте Джо Байдене не собираются продвигать демократию в мире, применяя силовые методы, заявил в среду государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Мы не будет продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы", - сказал он, выступая в Госдепартаменте.

Блинкен пояснил, что США пробовали эти методы в прошлом и они не дали ожидаемых результатов.

По его словам, администрация Байдена будет стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.

Китайская угроза

Блинкен в ходе выступления также заявил, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном.

"Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - подчеркнул он.

Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. "Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.

Он пояснил, что именно у КНР есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.