Российский Су-27 сопроводил два американских "стратега" над Балтикой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в среду был поднят на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1B над акваторией Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении центра.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили в Национальном центре.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили российские военные, добавив, что нарушений госграницы РФ не было допущено.

В центре заявили, что два американских "стратега" были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика В-1В в среду вылетели с авиабазы "Эрланн" в Норвегии для участия с союзниками в учениях Bonesaw. Американские военные заявили, что полет должен был проходить в международном воздушном пространстве над Северным и Балтийским морями.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.

В сентябре 2020 года начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что 28 августа, 4 и 14 сентября американские стратегические бомбардировщики B-52 провели учения акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по военным объектам на юге России.