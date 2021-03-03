Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

Российский Су-27 сопроводил два американских "стратега" над Балтикой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в среду был поднят на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1B над акваторией Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении центра.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили в Национальном центре.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили российские военные, добавив, что нарушений госграницы РФ не было допущено.

В центре заявили, что два американских "стратега" были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика В-1В в среду вылетели с авиабазы "Эрланн" в Норвегии для участия с союзниками в учениях Bonesaw. Американские военные заявили, что полет должен был проходить в международном воздушном пространстве над Северным и Балтийским морями.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.

В сентябре 2020 года начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что 28 августа, 4 и 14 сентября американские стратегические бомбардировщики B-52 провели учения акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по военным объектам на юге России.

Су-27 Балтийское море США Минобороны РФ

Новости

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент
Пандемия коронавируса

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

Маск решил создать новый город в Техасе

Маск решил создать новый город в Техасе
Пандемия коронавируса

ОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVID

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Второй испытательный полет корабля Starliner к МКС отложили до мая

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');