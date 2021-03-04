МИД РФ призвал Берлин не ограничивать работу российских СМИ в ФРГ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Москва призывает Берлин обеспечить нормальные условия для функционирования российских СМИ в Германии, в противном случае последуют ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение наших зарубежных партнеров к средствам массовой информации, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и как очевидное нарушение обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Ранее стало известно, что ряд немецких банков отказались сотрудничать с российскими СМИ - RT и Ruptly.

По словам дипломата, "ссылки на некие "корпоративные правила" серьезно восприниматься не будут, потому что это неправда". "Со всей серьезностью призываем Берлин обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ, в противном случае будем вынуждены принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ", - отметила Захарова.

"Искренне скажу: честное слово, правда, не хочется", - добавила она.