Девять из десяти американцев посчитали Китай соперником или врагом США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Почти 90% американцев поддерживают жесткую позицию по отношению к Пекину и не видят в КНР партнера США. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Пью.

"Примерно девять из десяти взрослых американцев (89%) считают Китай соперником или врагом, а не партнером", - сообщает исследовательский центр на своем сайте.

Большинство также поддерживают более жесткий подход Вашингтона к отношениям с Китаем. Половина опрошенных заявила, что политика Пекина в области прав человека является "очень серьезной проблемой для США". А девять из десяти американцев отметили, что Китай не уважает личную свободу своих граждан.

"Сегодня 67% американцев испытывают "холодные чувства" по отношению к Китаю", - говорится в сообщении центра Пью. В 2018 году показатель составлял 46%. Озабоченность жителей США вызывают кибератаки и растущее влияние КНР в области новых технологий.

Кроме того, 79% жителей США считают, что Китай плохо справляется с климатическими изменениями, а 54% не впечатлены успехами страны в борьбе с пандемией.

Более 50% верят, что президент Джо Байден сделает правильный выбор в отношениях с Китаем, но это ниже уровня доверия к нему по любому другому внешнеполитическому вопросу.

Сторонники республиканцев меньше уверены в Байдене в том, что касается Китая, чем сторонники демократов. Только 19% из них считают, что президент сможет выстроить эффективные отношения с Пекином, тогда как среди поддерживающих демократов эта цифра составляет 83%.

Исследование проводилось в онлайн-формате с 1 по 7 февраля среди 2,5 тыс. совершеннолетних американцев.