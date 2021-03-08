Швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет ношения бурки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Швейцарии прошел референдум о ношении в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо.

Как сообщает Associated Press, запрет коснется таких мусульманских предметов как никабы и бурки (типы женской верхней одежды, которые полностью закрывают лицо, оставляя для глаз узкую прорезь или участок полупрозрачной сетки). А также лыжные маски и повязанные на лицо банданы, которые часто можно увидеть на акциях протеста.

Закрывать лицо подобным образом будет запрещено, в частности, в ресторанах, на стадионах, в общественном транспорте или просто на улице. Исключения делают для религиозных учреждений, а также для людей, которые носят маски по состоянию здоровья. Также не под запретом маски от COVID-19 или карнавальные маски в дни праздников.

AP отмечает, что у властей страны теперь есть два года на разработку соответствующего законопроекта.

Власти Швейцарии были против этих мер, заявляя, что случаи, когда кто-то целиком закрывает лицо, крайне редки. Также они опасаются, что этот запрет ударит по туризму: основная часть мусульманок с полностью закрытыми лицами - это гостьи из богатых арабских стран.

Сторонники запрета настаивают, что закрывающая лицо одежа символизирует притеснение женщин, а закон будет служить подтверждением базовых принципов страны о том, что лица должны быть открыты в свободном обществе.

Документ был принят с минимальным перевесом: за него проголосовали 51,2% участников референдума.

Такой запрет уже существует в Бельгии и Франции.