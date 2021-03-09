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Жителя ЛНР осудили на 20 лет за работу с украинскими спецслужбами

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший чиновник одного из министерств самопровозглашенной Луганской народной республики приговорён к 20 годам лишения свободы за госизмену и незаконный оборот боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР, мужчина был фигурантом дел о госизмене и незаконном приобретении боеприпасов.

По данным следствия, мужчина, в прошлом сотрудник правоохранительных органов Луганской области Украины, в марте 2015 года "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ)". "Пребывая на территории ЛНР, подсудимый трудоустроился в одно из министерств и, занимая руководящую должность до июня 2019 года, собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения о личном составе подведомственных подразделений, выполняемой ими работы, а также вносил дезорганизацию и дезинформацию в деятельности указанных подразделений", - сообщили в пресс-службе.

В июне 2019 года он был разоблачён и задержан сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР.

"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным по всему объему предъявленного обвинения ... Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества и лишением специального звания", - говорится в сообщении.

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