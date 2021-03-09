Глава переходного правительства Ливии потребовал вывода иностранных наемников

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава переходного правительства Ливии, ожидающего одобрения парламента, Абдель Хамид Мухаммед Дбейб заявил, что будет добиваться вывода иностранных наемников с ливийской территории.

"Наемники - это кинжал у нас в спине, они должны уйти", - приводят его слова западные СМИ.

В ходе выступления в Сирте он заверил парламент, что поднимет этот вопрос при контактах с ООН и со странами, откуда прибыли эти наемники. "Их присутствие нарушает наш суверенитет", - подчеркнул Дбейб.

СМИ указывают, что по данным ООН, на начало декабря 2020 года в Ливии находились примерно 20 тыс. иностранных бойцов. Согласно договоренностям сторон ливийского конфликта, 23 января 2021 года было крайним сроком для вывода иностранных сил, однако, как уточняют СМИ, никаких свидетельств выполнения этих обязательств нет.

На прошлой неделе в Ливию прибыла наблюдательная миссия ООН, члены которой, в частности, должны следить за процессом вывода иностранных бойцов, отмечают СМИ.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

В начале февраля делегаты обеих противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве избрали лидеров переходного правительства страны. Это правительство должно будет руководить Ливией до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель-миллиардер из Мисраты Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии. Однако переходное правительство должно быть утверждено парламентом - до 19 марта.