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Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер видеонаблюдения в нескольких странах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Хакеры получили доступ к данным примерно 150 тыс. камер наблюдения, установленных в больницах, полицейских участках и некоторых компаниях в нескольких странах, сообщает Bloomberg News.

Взлом коснулся камер видеонаблюдения, предоставленных компанией Verkada, которые могут управляться пользователями через интернет.

Агентство, с которым связался якобы один из хакеров, уточняет, что кибератака была произведена международным хакерским коллективом с целью продемонстрировать, как легко можно взломать систему видеонаблюдения.

Сообщается, что хакеры получили кадры с 222 камер на заводах и складах Tesla в Шанхае, доступ к камерам видеонаблюдения поставщика программного обеспечения Cloudfare в США и Великобритании, а также нескольких больниц, школ, тюрем и полицейских участков.

Представитель Verkada после того, как им стало известно о взломе, сообщил агентству: "Мы отключили все внутренние учетные записи администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ".

По его словам, компания занимается расследованием инцидента.

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