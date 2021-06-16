В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В правительстве РФ обсуждают планы создания информационной системы "Национальная платформа видеонаблюдения", которая будет анализировать видео со всех городских камер в России, реализация проекта оценивается в 250 млрд рублей, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Подрядчиком по разработке государственной информационной системы (ГИС) может стать ООО "Национальные технологии" (49% принадлежит "Ростелекому" и 51% - "Ростеху"). В этих компаниях отказались от комментариев, в Минпромторге заявили, что данная инициатива "идет от отрасли".

Идея создания ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств "Безопасный город" (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ) 13 мая. Об этом сообщила "Ъ" генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк.

Источник издания, близкий к проекту "Национальной платформы видеонаблюдения", рассказал, что в рамках ГИС по всей стране предполагается установить не обычные, а "умные" камеры, оснащенные вычислительными модулями. С помощью таких модулей камера будет самостоятельно распознавать и фиксировать различные инциденты, например, преступления, и только потом передавать информацию в центр обработки данных (ЦОД).

Сейчас городские системы видеонаблюдения направляют видео в ЦОД методом непрерывного потока. Источник "Ъ" назвал такую технологию "тупиковой", так как она требует слишком большого числа ЦОД.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что тотальный переход на новую технологию будет экономически оправдан, так как "умная" камера в разы дороже обычной. Специалисты также указывают на риски в области информационной безопасности в случае внедрения единой системы видеонаблюдения.

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, "в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая", преступники могут получить доступ к "очень чувствительной информации". По его словам, злоумышленник "сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово".