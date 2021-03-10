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Администраторов "дворовых чатов" в Белоруссии будут считать создателями экстремистских групп

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Администраторы "дворовых чатов" в Белоруссии будут нести ответственность по статье 3611 Уголовного кодекса - о создании экстремистского формирования, сообщается в среду на сайте белорусского Следственного комитета.

"В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые "дворовые чаты". Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Республики Белоруссия", - подчеркнули в ведомстве.

Следственный комитет призвал граждан не поддаваться на провокации, размещенные в телеграм-каналах. "Задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК.

Как сообщалось, в ближайшее время белорусский блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск. В СК заявили, что Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые "дворовые чаты") и руководит им. "Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.3611 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

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