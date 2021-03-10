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Глава аппарата парламента Армении подал в отставку

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Руководитель аппарата - генеральный секретарь Национального Собрания Армении Тигран Галстян подал заявление об уходе с должности.

"Тигран Галстян написал заявление об освобождении от должности в связи с переходом на работу в частный сектор", - сообщает пресс-служба парламента Армении.

Галстян был назначен на эту должность в январе 2019 года. До этого он работал в частном секторе, занимая должность главы аппарата председателя совета компании IMEX GROUP, занимающейся импортом строительных материалов и систем отопления.

Армения Тигран Галстян

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