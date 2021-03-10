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Пашинян сообщил о встрече с командованием Вооруженных сил Армении

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил министерство обороны республики.

"Сегодня я встретился с командующим составом Вооруженных сил", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке, сопроводив запись видеокадрами. Другие подробности не приводятся.

Ранее в среду стало известно, что Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил. Помощник президента Асмик Петросян заявил "Интерфаксу", что решение будет принято в трехдневный срок".

51-летний Давтян уже возглавлял Главный штаб: на должность начальника он был назначен в мае 2018 года после смены власти в Армении, а уволен был в июне 2020 года после свадьбы его сына в условиях пандемии.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Таков был ответ военных на увольнение Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Главного штаба.

Позднее Пашинян направил президенту два ходатайства об освобождении от должности начальника Главного штаба Оника Гаспаряна.

Армения  Никол Пашинян

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