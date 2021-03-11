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В Кишиневе закончились койки для больных коронавирусом

В Минздраве Молдавии не исключают введения полного локдауна

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, госсекретарь министерства Татьяна Затык не исключает введения в стране полного локдауна. По ее словам, в Кишиневе закончились места для больных.

"Сейчас очень тревожная ситуация. Каждый день мы регистрируем очень большое количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, болезнь протекает более сложно, чем раньше, а длительность лечения также значительно увеличилась. Выросла и смертность, и показатели зараженности среди молодежи. В кишиневских больницах мест нет, больных из Кишинева уже возят в ближайшие районные центры. Медицинский персонал истощен, системы работает на пределе и едва справляется", - сказала Затык журналистам в четверг.

Она отметила, что местные администрации получили "право ввести какие-то ограничения на своей территории", они тоже принимают меры. Районы Хынчешть, Чимишлия, Окница, Дрокия уже объявили "красный код", "у них, практически, введен локдаун".

"В зависимости от эпидемиологической ситуации будет обсуждаться вопрос о возможности введении локдауна по всей стране", - сказала Затык. Она сообщила, что Национальная комиссия по общественному здоровью на заседании в пятницу будет обсуждать вопрос об ужесточении ограничительных мер.

Отвечая на вопросы, Затык отметила, что "болезнь сильно изменилась в последние недели". "Мы подозреваем, что идет речь о новом штамме. Возможно, британский штамм дошел до Молдавии. Но у государственных лабораториях пока нет возможности идентифицировать новый штамм коронавируса. Это можно установить с помощью другого медицинского оборудования. Мы очень ждем это оборудование", - сказал Затык.

На прошлой неделе и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объявил, что образцы, взятые у пациентов в Молдавии, были отправлены в лаборатории Германи. Предварительно было подтверждено появление в стране нового штамма коронавируса из Великобритании. Пока Минздрав не получил документального подтверждения.

Накануне в Молдавии зарегистрировано рекордное количество смертельных исходов в результате заражения коронавирусом - 33 случая за день. В общей сложности, число жертв пандемии в Молдавии составляет 4 183 человека. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 198 228 случаев, 174 099 человек вылечилось.

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