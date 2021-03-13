Администрация Санду призвала ввести режим ЧП в Молдавии из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии рекомендовал объявить сроком на две недели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, сообщила президент страны Майя Санду.

По ее словам, "в течение трех дней правительство должно обратиться к парламенту по этому поводу, а также представить ограничительные меры на период чрезвычайного положения и категории граждан, для которых вводятся ограничения".

Она сослалась на слова экспертов, которые предупреждают, что пандемия "набирает обороты". "Уже сейчас мы еженедельно теряем такое количество людей, будто у нас падает самолет, полный пассажиров", - подчеркнула Санду.

В субботу, 13 марта, в Молдавии зарегистрирован 1801 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 203 710. Число жертв пандемии в Молдавии возросло до 4294 человек.

Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более.