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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
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В Камбодже подтвердили первый случай гибели от COVID за всю пандемию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Камбодже в четверг сообщили о первом случае гибели пациента с COVID-19 за все время пандемии, передает агентство Associated Press.

Погибший - 50-летний водитель, работавший в прибрежном Сиануквиле. В феврале у мужчины был диагностирован коронавирус, в четверг утром он скончался в больнице.

За время распространения коронавируса в Камбодже было зарегистрировано 1 163 случая заражения. Сейчас страна борется с новой вспышкой заболеваемости. По данным министерства здравоохранения, очередная волна распространения вируса могла быть спровоцирована иностранцем, который в начале февраля нарушил карантин и отправился в ночной клуб.

С 20 февраля в Пномпене и провинциях Кандаль и Сиануквиль закрыты школы, кинотеатры, бары, музеи и развлекательные заведения.

Камбоджа коронавирус

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