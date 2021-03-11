В ООН отметили ухудшение ситуации с правами человека на Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отмечает значительное улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины и при этом сложности с соблюдением прав человека, свидетельствует доклад Управления.

"УВКПЧ обеспокоено постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Она также подчеркнула, что ограничения, связанные с COVID-19, стали тяжелой ношей для гражданских лиц, которым необходимо пересекать линию соприкосновения сторон в Донбассе.

"С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии соприкосновения в обоих направлениях сократилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом годом раньше. Особенно страдают люди преклонного возраста, в частности женщины, которые составляют большинство тех, кто пересекал линию столкновения до карантина, связанного с COVID-19", - отметила глава миссии ООН.

Она добавила, что ограничения свободы передвижения через линию соприкосновения особенно влияют на пенсионеров, которые живут на территории, неподконтрольной украинскому правительству, поскольку у них возникают проблемы с доступом к пенсиям, семьям трудно регистрировать рождение детей. "По оценкам УВКПЧ ООН, до 65 тыс. детей не имеют государственных свидетельств о рождении, выданных на Украине", - сказала она.

Богнер также сообщила, что спустя почти семь лет после начала вооруженного конфликта на востоке Украины так и не введена комплексная государственная политика правовой защиты и возмещения для гражданских лиц, пострадавших от конфликта.

Кроме того, глава миссии ООН обеспокоена тем, что Служба безопасности Украины продолжает содержать людей, которые, как считается, являются членами или как-то связаны с самопровозглашенными республиками, в неофициальных местах содержания под стражей, что является нарушением международных обязательств Украины.

Богнер добавила, что, хотя количество случаев пыток и жестокого обращения, связанных с конфликтом, в последние годы сократились, УВКПЧ обеспокоено применением пыток и жестокого обращения со стороны работников правоохранительных органов в случаях, не связанных с конфликтом, в частности, это случаи насилия со стороны полиции.