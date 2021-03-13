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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 058 805+487 331

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 119,058 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2,639 млн, выздоровели около 95 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 29,345 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 530 713 летальных исходов, излечились более 20 млн человек.

Следом идут Бразилия (11,363 млн заболевших и 275 105 умерших), а также Индия (11,333 млн заразившихся и 158 446 умерших).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 338,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 641 человек, Бразилии - 1 289, Индии - 114.

США Бразилия коронавирус

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