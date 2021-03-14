На Украине за сутки выявлено еще 9 тыс. случаев инфицирования COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он написал в своем фейсбуке, что в стране выздоровели после COVID-19 еще 2 743 человека, умерли 145 пациентов.

13 марта, на Украине было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 460 756 человека, 28 303 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 222 516 человека.