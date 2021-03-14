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Рада намерена на следующей неделе отменить переход на летнее время

Рада намерена на следующей неделе отменить переход на летнее время
Заседание Верховной рады
Фото: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В пропрезидентской фракции "Слуга народа" рассчитывают, что Верховная рада уже 19 марта сможет рассмотреть во II чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время на Украине.

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду (17 марта). Это значит, что уже в пятницу (19 марта) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") агентству "Интерфакс-Украина".

3 марта Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине". В заключительных положениях отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Между тем ранее Пидласа объясняла, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Тогда Украине не потребуется переводить часы на летнее время 28 марта.

Автор законодательной инициативы, первый вице-спикер Руслан Стефанчук объяснял, что "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Это, как считает инициатор законопроекта, обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, "поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора - Российской Федерации".

Украина Верховная рада

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