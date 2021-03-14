Правозащитники сообщают о задержаниях на Масленице в Минске

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Несколько человек были задержаны в Минске на праздновании Масленицы, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в воскресенье.

Правозащитникам известны имена шести человек. Их задержали на праздновании Масленицы в парке-музее камней в столичном микрорайоне Уручье. По данным правозащитников, задержанных доставили в Первомайский РОВД.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. В последнее время акции носят локальный характер.