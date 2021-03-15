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Экзитполы показали поражение партии Ангелы Меркель на выборах в ФРГ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) существенно теряет голоса по сравнению с результатами предыдущих выборов, свидетельствуют данные экзитполов, проведенных для телеканалов ARD и ZDF группами социологических исследований Infratest Dimap и Forschungsgruppe Wahlen.

Выборы в это воскресенье проходили в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, это первые региональные выборы в этом году в преддверии осенних парламентских. Специалисты уже называют результаты и ХДС, и остальных партий историческими - правящая консервативная партия в Рейнланд-Пфальце, как ожидается, получит поражение, а "Зеленые" в Баден-Вюртемберге - победу.

По данным опросов на 20.06 (22.06 мск), в Баден-Вюртемберге на первое место выходят "Зеленые" с 31,9%-32,4% голосов. На втором месте - ХДС с 23,2%-23,6%. Третье место получает правая "Альтернатива для Германии, ей экзит-полы предсказывают 10,1 - 10,9% голосов. Социал-демократам, как ожидается, достанется около 11% голосов, Свободной демократической партии - около 10%.

В Рейнланд-Пфальце социал-демократы, по данным опроса ARD, могут рассчитывать на 34% голосов, ХДС - на 26%. "Альтернатива" также получает около 10%, "Зеленые" - 8%, "Свободные демократы" - около 6%.

Если результаты опросов подтвердятся, то для партии Меркель они станут историческим сигналом - результатов хуже в обеих землях христианские демократы еще не получали.

Германия ФРГ

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