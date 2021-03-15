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Brent подорожала до $69,69 за баррель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на сильных макростатистических данных из Китая, которые поддерживают оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

К 8:20 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,68%), до $69,69 за баррель. За пятницу Brent подешевела на $0,41 (0,6%) - до $69,22 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,51 (0,78%), до $66,12 за баррель. За предыдущую торговую сессию контракт подешевел на $0,41 (0,6%) - до $65,61 за баррель.

За неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с январем-февралем 2020 года когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства, по официальным данным, в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.


"Мы вновь видим, что улучшение перспектив спроса при сохраняющемся ограничении добычи нефти, особенно со стороны ОПЕК+, толкает рынок вверх", - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти.

По данным Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки.

При этом, спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

Brent WTI США Китай коронавирус

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