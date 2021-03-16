В Гренландии нашли остатки растений под 1,5-километровым слоем льда

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Гренландия на протяжении последнего миллиона лет, по крайней мере один раз полностью теряла свой ледяной щит, говорится в сообщении Вермонтского университета (США).

К такому выводу пришла международная группа специалистов, которые изучали единственные в своем роде ископаемые растения и отложения из-под ледяного панциря острова.

"Новое исследование показывает, что глубокий лед в Camp Century примерно в 75 милях (120 км - ИФ) от побережья и всего в 800 милях (1287,5 км - ИФ) милях от Северного полюса-полностью растаял по крайней мере один раз за последний миллион лет и был покрыт растительностью, включая мох и, возможно, деревья", - говорится в сообщении.

Образцы сохранились с 1966 года, когда военные США на базе Camp Century на северо-западе Гренландии пробурили лед на глубину около 1,4 км и вытащили из-под него керн длиной примерно 4,5 м. Затем образец кочевал по нескольким научным учреждениям, осев в 1990 гг. в Копенгагене. Настоящей целью лагеря была сверхсекретная операция – проект "Ледяной червь", целью которой было спрятать 600 ядерных ракет подо льдом вблизи территории Советского Союза. В качестве прикрытия армия представила лагерь как полярную научную станцию.

В 2019 году ученый из Университета Вермонта Эндрю Крайст посмотрел на образец в микроскоп и обнаружил ветки и листья вместо просто песка и камня, из чего можно было сделать вывод, что лед исчезал в недавнем геологическом прошлом и что растительный ландшафт, возможно, бореальный (хвойно-широколиственный) лес, стоял там, где сегодня находится ледяной щит.

Отмечается, что на протяжении большей части плейстоцена-ледникового периода, охватывающего последние 2,6 млн лет, участки льда в Гренландии сохранялись даже во время межледниковых периодов, о чем свидетельствуют косвенные доказательства.

Новое исследование согласуется с данными анализа двух других ледяных кернов из центра Гренландии, собранными в 1990-х годах.

Отмечается, что ученые, в частности, измерили соотношение редких изотопов алюминия и бериллия, которые образуются в кварце только тогда, когда Земля подвергается воздействию космических лучей.

Другой тест использовал редкие формы кислорода, обнаруженные во льду внутри осадка, чтобы показать, что осадки должны были выпасть на гораздо более меньших высотах, чем высота нынешнего ледяного покрова.

Исследователи считают, что таяние льдов Гренландии может быть достаточно быстрым, при этом если ледяной щит острова растает полностью, это вызовет повышение уровня Мирового океана на 6 метров.