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Британия планирует новые санкции против коррупционеров в 2021 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании планируют вводить новые всеобъемлющие санкции против коррупционеров в 2021 году, следует из обзора оборонной и внешней политики страны.

В 2021 Великобритания введет второй всеобъемлющий режим санкций против коррупционеров, в рамках которого можно будет запрещать свободный въезд в страну лицам, причастным к коррупции или перенаправляющим деньги через финансовую систему Соединенного Королевства, говорится в документе.

Отмечается, что подобные меры помогут британскому правительству дополнить существующие антикоррупционные инструменты и улучшат работу с США и Канадой, которые имеют схожий режим.

"Мы будем использовать наши санкционные режимы в рамках комплексного подхода к продвижению наших ценностей и интересов, а также для борьбы с государственными угрозами, терроризмом, кибератаками, применением и распространением химического оружия", - подчеркивается в обзоре.

Великобритания

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