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Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В энергосистеме Грузии в ночь на среду произошла авария, в результате чего большая часть страны, в том числе Тбилиси, в течение почти часа оставались без света.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено большей части страны", - говорится в заявлении АО "Государственная электросистема Грузии".

В сообщении отмечается, что в настоящее время ведутся активные работы по устранению проблемы и подача электроэнергии всем обесточенным районам постепенно восстанавливается.

Грузия

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