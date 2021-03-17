Что случилось этой ночью: среда, 17 марта

Семеро погибших при стрельбе в США, блэкаут в Грузии, авиасалон МАКС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семеро погибли при стрельбе в трех массажных салонах штата Джорджия. Еще двое ранены. Подозреваемый в нападении 21-летний мужчина уже задержан.

- Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП. Из-за отключения линии электропередач был прерван импорт электроэнергии из Турции.

- США анонсировали санкции за вмешательство в выборы 2020 года. По данным американской разведки, Иран, ливанское движение "Хезболла", Куба и Венесуэла пытались повлиять на президентские выборы в США.

- Авиасалон МАКС откроется в Жуковском 20 июля. Выставка пройдет до 25 июля.