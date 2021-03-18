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Западные страны отказались от диалога с жителями Крыма на заседании СБ ООН

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Представители западных стран не стали общаться с жителями Крыма на встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", проигнорировали возможность диалога.

Неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму, организованное Россией, состоялось в среду. Дипломаты из США, Германии, Великобритании, Франции и повторили критические заявления в адрес РФ, оставив без внимания оценки и мнения, высказанные крымчанами.

"Нашей целью было показать, как простые люди живут в Крыму. Жаль, что наши западные коллеги пропустили мимо ушей слова крымчан", - заявил в рамках встречи глава российской миссии при всемирной организации Василий Небензя, слова которого приводятся на сайте постпредства РФ при ООН.

"(Западные страны - ИФ) лишь поощряют продвижение Украины по пути саморазрушения, вымощенному национализмом, ксенофобией и русофобией. Это рано или поздно приведет к своим последствиям. Все это понимают", - сказал Небензя, добавив, что для тех, у кого есть желание увидеть реальное положение дел в Крыму, двери всегда открыты.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года (96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ). Украина не признает его результаты, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

ООН Крым США Германия Великобритания Франция Василий Небензя

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