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В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"

В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"
Фото: Fatima Shbair/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Мексике задержали нелегальную партию поддельной вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ выражает благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении Фонда.

В официальном сообщении правительства Мексики в свою очередь сообщается, что поддельная партия направлялась в аэропорт Сан-Педро-Сула Гондураса, она была задержана в мексиканском аэропорту Компече. Ее планировалось "доставить частным самолетом в Гондурас, в связи с чем было начато расследование с целью определения происхождения доз", говорится в сообщении правительства.

Общий объем изъятого - 5 млн 775 доз. Они перевозились в двух холодильниках в 1155 емкостях, которые были спрятаны между бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями.

Власти Мексики сообщают, что самолёт арестован в интересах следствия, экипаж и пассажиры - граждане Гондураса - переданы сотрудникам генпрокуратуры Мексики.

В сообщении РФПИ в свою очередь отмечается, что "анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток".

Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V".

В сообщении Фонда подчеркивается, что попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата.

Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, подчеркивают в РФПИ. "Спутник V" поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ.

РФПИ Спутник V Мексика

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