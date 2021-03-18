Первый зарубежный визит в качестве премьера Мишустин совершит в Грецию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 марта посетит с рабочим визитом Грецию, где примет участие в торжествах по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, запланированы переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которых предполагается обсудить вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях, отмечается в сообщении.

Это будет первый зарубежный визит Мишустина в европейскую страну после назначения на пост главы правительства в январе прошлого года.