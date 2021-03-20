Восемь человек пострадали из-за землетрясения у побережья Японии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минимум восемь человек получили травмы в японских префектурах Мияги и Иватэ в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в субботу у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.

Northeastern Japan was hit by a magnitude 6.9 earthquake at around 6 p.m. local time on Saturday. A tsunami advisory was issued for Miyagi Prefecture, but it was lifted about an hour and a half later. pic.twitter.com/udOLkAvbx9 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 20, 2021

Землетрясение не повлияло на режим работы АЭС, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки в этом регионе, отмечает телеканал.

Ранее было объявлено предупреждение о возможности образования цунами, но впоследствии его отменили.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км вблизи префектуры Мияги. Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,2.

Метеорологи предупредили, что в течение последующей недели в регионе могут произойти еще землетрясения.