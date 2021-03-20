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Восемь человек пострадали из-за землетрясения у побережья Японии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минимум восемь человек получили травмы в японских префектурах Мияги и Иватэ в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в субботу у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.

Землетрясение не повлияло на режим работы АЭС, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки в этом регионе, отмечает телеканал.

Ранее было объявлено предупреждение о возможности образования цунами, но впоследствии его отменили.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км вблизи префектуры Мияги. Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,2.

Метеорологи предупредили, что в течение последующей недели в регионе могут произойти еще землетрясения.

Япония

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