Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Филиппинского моря у побережья острова Минданао (Филиппины) в 140 км восточнее города Генерал-Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:08 мск во вторник землетрясения находился примерно в 90 км от побережья Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 104,7 км.