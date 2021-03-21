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Власти Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Жителям пострадавших от наводнения районов к западу от Сиднея было приказано эвакуироваться ранним утром, сообщает издание 7 news Australia.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям издала несколько приказов, предписывающих людям в этих районах брать с собой домашних животных, предметы первой необходимости и уезжать к семье или друзьям.

"Если вы останетесь в этом районе, то можете оказаться в ловушке без электричества, воды и других необходимых услуг", - сообщается в приказе об эвакуации.

В регионе уже несколько дней идут непрекращающиеся ливни. Ожидается, что сильный дождь будет продолжаться до утра среды. Реки в Новом Южном Уэльсе и в западных районах близ Сиднея вышли из берегов. Вода в плотине Варрагамба, главном источнике воды Сиднея, начала выходить из берегов в субботу днем, что привело к повышению уровня воды в реках Непин и Хоксбери. Бюро метеорологии выпустило предупреждения о наводнениях в реках по всему штату.

Федеральное правительство объявило о финансовой помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий для районов с местным самоуправлением. Вакцинация от COVID-19 в Сиднее и в Новом Южном Уэльсе отложена из-за экстремальных погодных условий, сообщило министерство здравоохранения.

Австралия Сидней Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян

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