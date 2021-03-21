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Андрей Келин заявил, что российско-британские отношения "почти мертвы"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что власти Великобритании практически свели к нулю российско-британские отношения в политической сфере.

"Мы сохраняем их в основном в экономической и культурной сферах. Но что касается политического поля, то они почти мертвы", - сказал он в интервью британской радиостанции LBC.

Он прокомментировал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, опубликованный 16 марта, и выразил недоумение бездоказательными обвинениями России в угрозах, которые она якобы представляет для королевства.

"В обзоре Россия 14 раз упоминается как острая угроза Соединенному Королевству. Но нет ни единого доказательства или объяснения такой формулировки", - сказал он.

Отравление Сергея Скрипаля

Все обвинения сводятся к "отравлению" в Солсбери Сергея Скрипаля, хотя британской стороной не представлено никаких доказательств, и все эти обвинения являются полностью ложными, отметил российский дипломат. Келин сказал, что Комплексный обзор предусматривает повышение лимита ядерных боеголовок со 180 до 260, чем Великобритания нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. И это стало "большой неожиданностью". В то же время, по его словам, в Комплексном обзоре "вообще нет упоминания о диалоге с Россией", все ограничивается только обвинениями.

"Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и многих других соглашений, в которых говорится только об уменьшении или сокращении количества ядерных боеголовок", - сказал посол.

Он добавил: "Если Великобритания собирается и дальше наращивать количество ядерных боеголовок, то это - большая неожиданность для всего мира. Я скажу, даже для американских экспертов. Поэтому они думают: "Великобритания, что ты делаешь?"

Келин отметил, что Москва неоднократно предлагала обсудить выдвигаемые британской стороной обвинения и другие вопросы, например, кибербезопасность, но всегда получала отказ со стороны Лондона.

Андрей Келин Великобритания Лондон

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